النفط يهاجم إدارة الصناعة ويعتذر للزوراء

2019/05/29 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شكت إدارة نادي النفط تقصير إدارة نادي الصناعة في مباراة الفريق أمام ضيفه الزوراء التي أنتهت 1-1 ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وأبدت إدارة النفط في بيان "استغرابها من موقف إدارة نادي الصناعة بعدم تجهيز الملعب في مباراة الفريق اليوم امام فريق الزوراء وخاصة عطل مولد الكهرباء وعدم وجود التيار الكهربائي في مقصورة الضيوف وفي منازع اللاعبين مع هذا الجو الحار وايضا عطل الساعة الموجودة في الملعب وكان عليهم ان يكونوا بكامل التزامهم تجاه فريق النفط خاصة وان أدارة النفط اوفت بكامل التزاماتها المالية معهم".وأضاف ان إدارة نادي الصناعة لم تتعامل بروح رياضية مع نادي النفط حينما تأخر النادي بدفع المستحقات في فترة سابقة وكان حريا بهم مثلما يطالبون بحقوقهم ان يكملوا ماعليهم من واجبات وابسطها هو وجود الكهرباء في مرافق الملعب".وقدمت إدارة النفط "اعتذارها لفريق الزوراء الضيف لتحمله مشاق الحر الشديد بسبب اهمال وتقصير إدارة نادي الصناعة".انتهى

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