2019/05/29 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وجهت السلطات الباكستانية تهمة ازدراء الإسلام لطبيب بيطري هندوسي، لأنه كان يبيع الأدوية ملفوفة في أوراق عليها نصوص دينية تضم آيات قرآنية.وقد أضرمت جموع من الناس الغاضبين النار في عيادة البيطري، قرب منطقة مير بور خاس، في إقليم السند، كما تعرضت متاجر يملكها هندوس للنهب في أعقاب ذلك.وقال البيطري إنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتهام طبيب بيطري باكستاني بازدراء الإسلام لاستخدامه “أوراقا دينية” في لف الدواء وكالة خطوة برس.

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