الغانمي يلتقي قادة عمليات جدد ويؤكد اهمية الحفاظ على المكتسبات الذي تحققت من معارك التحرير

2019/05/29 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي على الاستمرار بالعمل التعرضي والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه العبث بأمن وطننا العزيز والحفاظ على المكتسبات الذي تحققت من معارك التحرير .وذكر بيان لوزارة الدفاع , ان الغانمي استقبل اليوم الاربعاء قادة عمليات نينوى وصلاح الدين وديالى ، الذين تسنموا مناصبهم القيادية […]

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