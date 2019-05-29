عبد المهدي لأمير قطر: نحرص على اقامة أفضل العلاقات مع محيطنا العربي والاسلامي

2019/05/29 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الغدير نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وامير دولة قطر عقدا اجتماعا في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة، وجرى خلاله بحث تطوير العلاقات بين البلدين وملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتطورات الاقليمية ودور البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمات".وأضاف عبد المهدي، بحسب البيان، "نسعى لأن يستعيد العراق دوره التأريخي ومكانته في محيطه العربي والاقليمي وان تكون بغداد دارا للسلام، ونحرص على اقامة افضل العلاقات مع محيطنا العربي والاسلامي ودول الجوار التي تحولت حدودنا معها الى مناطق أمن واستقرار وإنشاء مدن صناعية"، مبينا أن "الشعب العراقي عانى طويلا من الحروب الخارجية التي زجه النظام السابق فيها ومازلنا حتى اليوم نتحمل آثارها وندفع الديون لدولة الكويت".من جهته أكد امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاربعاء، أن للعراق مكانة خاصة في العالمين العربي والإسلامي.وأضاف "وجودكم مهم من اجل تطوير علاقاتنا الثنائية وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ونحن نطمح للمزيد ومستعدون لتوسيع الاستثمارات والعمل معا لتقديم تسهيلات للمواطنين ورجال الاعمال في البلدين".انتهى.ص.هـ.ح.

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