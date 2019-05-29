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قائد الثورة الإسلامية: لا نسعى لامتلاك سلاح النووي ليس بسبب العقوبات الأمريكية بل لأننا نحرم امتلاكه

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قائد الثورة الإسلامية: لا نسعى لامتلاك سلاح النووي ليس بسبب العقوبات الأمريكية بل لأننا نحرم امتلاكه

الأربعاء 29 مايو 2019 - 20:59

قائد الثورة الإسلامية: لا نسعى لامتلاك سلاح النووي ليس بسبب العقوبات الأمريكية بل لأننا نحرم امتلاكه

قائد الثورة الإسلامية: لا نسعى لامتلاك سلاح النووي ليس بسبب العقوبات الأمريكية بل لأننا نحرم امتلاكه

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