طبيب عربي يمد يده من الصين الى العراق لانشاء مستشفى لعلاج الامراض السرطانية

2019/05/29 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حذر رئيس قسم الإستشارات الطبية الدولية في مستشفي فودا بالصين الدكتور حسن الخاشب من مخاطر التلوث البيئي في المنطقة العربية، لافتاً الى وجود امكانية لانشاء مستشفى في العراق بـ 250 سرير لعلاج الامراض السرطانية من خلال مختلف العلاجات التي لم تصل الى العراق بعد.وذكر الخاشب ان “العلاج المتعارف عليه في العالم بالنسبة […]

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