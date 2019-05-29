التعيبان : حسم الحقائب الوزارية ضمن السقف الزمني يساعد في نجاح الحكومة

2019/05/29 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

قال النائب عن كتلة صادقون عبدالامير التعيبان ان "حسم الحقائب الوزارية ضمن السقف الزمني يساعد في نجاح الحكومة".





وقال التعيبان في تغريدة

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