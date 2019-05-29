روسيا: طهران​ لن تستسلم للولايات المتحدة!

2019/05/29 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاربعاء، إنه سيكون خطأ كبيرا إن كانت واشنطن تعتقد أنها قادرة على فرض الاستسلام على طهران.

وقال ريابكوف،

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