2019/05/29 | 21:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاربعاء، إنه سيكون خطأ كبيرا إن كانت واشنطن تعتقد أنها قادرة على فرض الاستسلام على طهران.
وقال ريابكوف،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: طهران لن تستسلم للولايات المتحدة!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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