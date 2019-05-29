انتحار شاب داخل معمل في اربيل

2019/05/29 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الاربعاء، أن شابا أقدم على الانتحار في محل عمله داخل معمل لصناعة الكونكريت في اربيل .وقالت المديرية في بيان، إن "شابا أقدم على الانتحار في محل عمله داخل معمل لصناعة الكونكريت في اربيل "، مبينة أن" قوة من شرطة مكافحة الجريمة - قسم القتل عثرت أثناء وصولها لمكان الحادث على الشاب المدعو ديار سردار صباح البالغ من العمر 19 عاما وقد فارق الحياة".

وتابعت، أن "الشاب المنتحر يعمل حارسا في المعمل، لافتة الى انه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفُتح ملف تحقيق بالحادث من دون الاشارة الى كيفية الانتحار".



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