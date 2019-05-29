2019/05/29 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f0ONp3_erwo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث زمان .. الحلقة 18 - 2019/5/29) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حديث زمان .. الحلقة 18 - 2019/5/29) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).