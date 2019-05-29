شخص يضرم النار في جسده أمام البيت الابيض

2019/05/29 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

ضرم

شخص الاربعاء، النار في جسده قرب البيت الأبيض بواشنطن، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأعلنت

الخدمة السرية، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عبر “تويتر”

أن “الحادث وقع قبل قليل، حينما أشعل شخص مجهول النار في جسده داخل حديقة “إليبس”

الواقعة جنوبي سور البيت الأبيض وهي تتبع للحديقة الرئاسية”.

ولم

تذكر الخدمة السرية، المزيد من التفاصيل.

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