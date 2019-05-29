منتخب العراق الكروي يغادر الى تونس فجر الاثنين لملاقاة منتخبها بعد العيد

2019/05/29 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

كشف مدير منتخب العراق بكرة القدم باسل كركوكيس اليوم الاربعاء 29/5/2019 عن موعد مغادرة منتخب العراق بكرة القدم فجر الاثنين المقبل، قبل ملاقاة نظيره التونسي بعد العيد.

وقال كوركيس في حديث لـ (بغداد اليوم)إن" وفد المنتخب سيغادر في الساعة الثانية والنصف من فجر الاثنين الى اسطنبول التركية، ومنها صباح نفس اليوم الى العاصمة التونسية".

واضاف" وسيجري الفريق عدد من الوحدات التدريبية قبل لقاء نظيره التونسي في مباراة ودية مساء يوم الجمعة المقبل وخلال فترة (فيفا دي)".

وكان مدرب منتخب العراق كاتانيتش قد استدعى 23 لاعباً لخوض مباراة تونس وهم، في حراسة المرمى: جلال حسن، محمد حميد، محمد صالح، وفي خط الدفاع: احمد ابراهيم، سعد ناطق، ميثم جبار، عدي شهاب، ضرغام اسماعيل، حسام كاظم، علاء مهاوي، سامح سعيد، مصطفى محمد، وللوسط: احمد ياسين، جستن ميرام، حسين علي، همام طارق، امجد عطوان، كرار نبيل، احمد جلال، محمد قاسم، وفي خط الهجوم: علاء عباس، مهند علي "ميمي"، ايمن حسين.

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