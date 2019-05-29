نائب عن ديالى : سنخاطب مجلس الوزراء بعدم المصادقة على الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة

2019/05/29 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الـنائـبة عـن محافظة ديالى نـاهـدة الـدايـنـي عن عدم وجود تسلسل فـي استمارة التقديم لتعييـنات محافـظة ديـالى.وقال مكتبها الاعلامي في بيان ان الدايني تستغرب من استمارة التقديم التي اطلقتها محافظة ديالى للوظائـف الشاغرة في دوائر ( التـربيـة والصحـة وديـوان المحافظة ) لعـدم وجود تسلسل في استمارة التقديم لمعرفـة عدد المتقدميـن على هذه الوظائـف”.واضاف […]

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