منح جائزة السفير الافضل للعام الحالي لسفير العراق في سيؤول

2019/05/29 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت وكالة ” NDN news ” ومجلة مدينة سيؤل وجمعية سفراء الصداقة الثقافية الكورية احتفالية منح جوائز السفير الافضل لعام 2019 وقد اختار المنظمون السفير حيدر شياع البراك كأحد الفائزين بهذه الجائزة .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الاربعاء وان وكالة ” NDN news ” ومجلة مدينة سيؤل وجمعية سفراء الصداقة الثقافية الكورية , نظمت […]

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