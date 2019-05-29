روسيا تطلق 56 قمرا صناعيا جديدا

2019/05/29 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت مصادر في وكالة “روس كوسموس” أن روسيا تخطط لإطلاق 56 قمرا صناعيا إلى الفضاء ما بين عامي 2019 و2021.وأشارت الوكالة إلى أن روسيا تخطط عام 2019 لإطلاق العديد من الأقمار إلى الفضاء، من بينها 4 أقمار اتصالات ورصد تابعة لمجموعة أقمار منظومة “غلوناس” الملاحية، بالإضافة إلى أقمار “gonets” و”Metior ” المخصصة […]

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