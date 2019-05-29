العلم العراقي يزين مدرجات ملعب نهائي الدوري الأوروبي

2019/05/29 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة للعلم العراقي في مدرجات جماهير آرسنال قبل مواجهة تشيلسي بنهائي الدوري الأوروبي.وسيستضيف الملعب الأولمبي في باكو، مساء اليوم الاربعاء، المباراة النهائية للدوري الاوربي.

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