عبد المهدي يختتم زيارته الى قطر ويعود الى بغداد

2019/05/29 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أختتم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي زيارته الى العاصمة القطرية الدوحة ويعود الى العاصمة بغداد.

وكان عبد المهدي والوفد المرافق له زار الدوحة اليوم وألتقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وتركزت مباحثات الجانبان على تمتين علاقات البلدين بشتى المجلاات لاسيما في الاقتصاد والتجارة والاستثمار.انتهى

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