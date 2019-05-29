إستعداداً للعيد.. محافظة تستورد 1300 طن من الحلويات

2019/05/29 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الرقابة التجارية في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن إستيراد أكثر من 1300 طن من حلويات العيد.

وقال مدير الرقابة التجارية في السليمانية، سوران غفور، في تصريح صحفي ان "استيراد حلويات العيد بمختلف انواعها، مازال مستمرا من قبل التجار،" موضحا ان "أكثر من 1300 طن من الحلويات تم استيرادها قبل العيد".وأضاف، ان "مناشىء حلويات العيد، تركية وايرانية، واوربية،" لافتا الى ان "الاقبال على الحلويات و{ملبس العيد} يزداد مع اقتراب عيد الفطر".انتهى

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