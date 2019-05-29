2019/05/29 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات نينوى اليوم الاربعاء عن تعيين اللواء الركن نومان الزوبعي قائدا لعمليات نينوى خلفا للواء نجم الجبوري.وقال مسؤول في غرفة عمليات نينوى لوكالة وطن للانباء ان اللواء نجم الجبوري احيل للتقاعد لبلوغه السن القانوني “لافتا الى انه تم تعيين اللواء الركن نومان الزوبعي قائدآ لعمليات نينوى رسميا “.

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