عاجل..عبد المهدي يعود الى بغداد بعد زيارة الى قطر

2019/05/29 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى بغداد بعد زيارة الى قطر .

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