2019/05/29 | 21:53

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رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يعود الى بغداد مختتما زيارته الى قطر

الاربعاء

29

ايار

2019 :

09:47 pm

18

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يعود الى بغداد مختتما زيارته الى

قطر

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