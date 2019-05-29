رئيس الوزراء العراقي يبحث آفاق التعاون مع قطر ويوقع مذكرتي تفاهم

2019/05/29 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاربعاء، خلال لقائه بأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطوير العلاقات بين البلدين وملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتطورات الاقليمية ودور البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمات .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اليوم، 29 ايار 2019، ان عبدالمهدي عقد مع امير دولة قطر اجتماعا في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة، قال فيه: "اننا نسعى لأن يستعيد العراق دوره التأريخي ومكانته في محيطه العربي والاقليمي وان تكون بغداد دارا للسلام، ونحرص على اقامة افضل العلاقات مع محيطنا العربي والاسلامي ودول الجوار التي تحولت حدودنا معها الى مناطق أمن واستقرار وإنشاء مدن صناعية".

وأشار الى ان "الشعب العراقي عانى طويلا من الحروب الخارجية التي زجه النظام السابق فيها ومازلنا حتى اليوم نتحمل آثارها وندفع الديون لدولة الكويت، اضافة للهجمة الارهابية التي تعرض لها، وقد تمكنا من تجاوز الصعوبات وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا ونتجه اليوم لإعمار البلاد وتوفير الخدمات عبر التعاون وتبادل المصالح مع الدول العربية والاقليمية التي تربطنا معها مشتركات كثيرة".

واضاف البيان ان عبدالمهدي "أشاد بمكانة دولة قطر وبحكمة القيادة القطرية في مواجهة الظروف الصعبة، مؤكدا حرص العراق على بناء علاقات تعاون مع قطر في مختلف المجالات، وبالأخص في المجالات الاقتصادية والبناء والاستثمار والخدمات التي يتطلع اليها شعبنا بعد التحسن الكبير في الاوضاع الأمنية".

من جانبه قال امير دولة قطر: "ارحب بكم وبأعضاء الوفد وان هذه الزيارة التي نتشرف بها مهمة بالنسبة لقطر، وللعراق مكانة خاصة في العالمين العربي والاسلامي، ونحن ندرك حجم الضرر والحروب الطويلة والظروف الصعبة التي مرت بالعراق وآخرها مواجهة داعش ونحمد الله على تطور الاوضاع في العراق واستقراره" .

واضاف امير دولة قطر مخاطبا رئيس مجلس الوزراء: ان "وجودكم مهم من اجل تطوير علاقاتنا الثنائية وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ونحن نطمح للمزيد ومستعدون لتوسيع الاستثمارات والعمل معا لتقديم تسهيلات للمواطنين ورجال الاعمال في البلدين".

وتابع قائلا: "نحمد الله على مايشهده العراق من استقرار امني والقضاء على الطائفية، وهذا يحسب للقيادة العراقية، مشيرا الى ان العلاقات بين البلدين تأريخية وممتدة الى الشعبين والقبائل المشتركة ونأمل بتعاون اوسع لخدمة مصالح بلدينا وأمن واستقرار المنطقة" .

وزاد البيان ان "امير دولة قطر اعرب عن الاستعداد الكامل للتعاون مع العراق في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين" .

ولفت البيان الى ان "اللجنة العراقية القطرية عقدت اجتماعا موسعا بحضور اعضاء الوفدين، ناقشت خلالها سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي والتربوي والرياضي ومجالات البناء والاعمار والنفط وتطوير الكهرباء وتسهيل منح تأشيرات الدخول المتبادل" .

وختم البيان بالقول انه "تم في ختام الاجتماع توقيع مذكرتي تفاهم في المجال الثقافي والعلمي والتربوي" .

يشار إلى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وصل الى الدوحة في وقت سابق من اليوم الاربعاء، لبحث تطوير العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزراء الإعمار والاسكان والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والكهرباء، اضافة الى عدد من المسؤولين والمستشارين.

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