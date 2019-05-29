انفجار سيكارة اليكترونية يفقد شاب في كركوك اجزاء من لسانه وفمه وانفه

2019/05/29 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض شاب في كركوك اثناء قيامه بتدخين سيكارة اليكترونية، لجروح بليغة بعد انفجار السيكارة في وجهه فقد بسببها اجزاء من لسانه وفمه وانفه.

والشاب من اهالي مدينة كركوك، وكان يدخن السيكارة الاليكترونية الليلة الماضية عندما انفجرت بوجهه وتسببت بجروح بليغة نقل على اثرها الى مستشفى ازادي بمدينة كركوك، وهو يتلقى العناية الطبية، وستجرى له عمليات جراحية، حسب مصادر طبية واعلامية.

وتشير بحوث علمية الى امكانية انفجار السيكارة الالكترونية فضلا عن ان مخاطر تدخينها لا تقل عن السيكارة العادية، وسبق ان تم تسجيل حالات انفجار في مثل هذا النوع من السكائر.

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