محافظ النجف يوجه بمحاسبة كل من يبيع الالعاب النارية والخطرة

2019/05/29 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلمة/ بغداد وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، الاربعاء، قيادة شرطة النجف وجميع أجهزتها المعنية بمنع ومحاسبة لكل من يبيع الألعاب النارية والألعاب الخطرة و الممنوعة وفق القانون والتي تضر بصحة وسلامة الأطفال والمجتمع .وبيّن الياسري في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “هذه المناسبات فرصة يستغلها الكثير من التجار للترويج عن بضاعتهم بغض النظر عن […]

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