قائد الثورة الإسلامية: إيران لن تتفاوض على ثوابت الثورة وقدراتها العسكرية

2019/05/29 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال قائد الثورة الإسلامية، إن "ما يقصدونه من الدعوة الى التفاوض هو التفاوض مع أمريكا إلا اننا قلنا لن نتفاوض معها اذ لا جدوى من التفاوض".وأضاف أن "إيران لن تتفاوض على ثوابت الثورة ولن تتفاوض على قدراتها العسكرية".وأشار قائد الثورة، إلى أن "الأمريكان يستخدمون الضغط كاستراتيجية والتفاوض تكتيكاً"، مؤكداً أن "سبيلنا الوحيد هو مواجهة الضغوط الأميركية بأدوات الضغط التي نمتلكها وهي ليست عسكرية كما يروجون لها".وأوضح أنه "مما لا شك فيه سنستخدم الضغوط العسكرية أيضاً اذا اقتضى الأمر".واعتبر قائد الثورة عدم تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي من قبل الحكومة خطوة صائبة وفيما يتعلق بيوم القدس العالمي قال قائد الثورة إن مظاهرات يوم القدس للدفاع عن الشعب الفلسطيني أهم من كل الأعوام السابقة".انتهى.ص.هـ.ح.

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