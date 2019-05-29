ماذا يحصل للجسم عند قمة إيفرست؟

2019/05/29 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يعمل جسم الإنسان بشكل أفضل أثناء تواجده في مستوى سطح البحر، حيث يكون منسوب الأكسجين كافيا لأدمغتنا ورئتينا.ولكن إذا رغب المتسلقون باستكشاف قمة جبل إيفرست (أعلى قمة في العالم على ارتفاع 8848 مترا فوق سطح البحر)، فيجب أن يكون لديهم ما يكفي من الشجاعة للوصول إلى ما يعرف باسم “منطقة الموت”، فهناك […]

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