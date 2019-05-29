2019/05/29 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارس بن حزام

خرجت النتيجة الطبيعية لانتخابات أوربا، وواصل اليمينيون تقدمهم البطيء عاماً تلو الآخر.



انتصارهم الجديد متوقع أمام انفتاح القارة الواسع على هجرة يرونها غير

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