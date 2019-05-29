الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تحذير الصين!

2019/05/29 | 22:02

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تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مع تحذير صحف صينية من تقليص إمدادات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، مما أثار المخاوف في الأسواق

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