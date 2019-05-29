بايرن ميونخ يرصد 80 مليون يورو لضم ديبالا

2019/05/29 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/...كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود إهتمام كبير من نادي بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس، من أجل تعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن بايرن ميونخ يرغب في ضم ديبالا في الميركاتو الصيفي، من أجل تعويض رحيل الثنائي الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن.

وأضافت الصحيفة أن النادي البافاري أبدى استعداده لتقديم مبلغ 80 مليون يورو، من أجل إقناع إدارة يوفنتوس بالتخلي عن نجمها الأرجنتيني، التي حددت في السابق مبلغ 100 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل ديبالا مع اليوفي مازال محل مناقشة، خاصة بعد رحيل المدرب ماسيمليانو أليجري، الذى كان يجلسه كثيرا على مقاعد البدلاء، خاصة خلال الموسم الحالي، الأمر الذي جعل اللاعب يفكر في الرحيل.

ويبحث بايرن ميونخ عن تعزيز صفوف فريقه في الموسم المقبل، مع رحيل نجمي الفريق روبن وريبيري، مع نهاية عقدهما مع النادي البافاري، إذ تخطط إدارة العملاق الألماني لتدعيم الجوانب الهجومية للفريق استعدادا للموسم الجديد.انتهى 1

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