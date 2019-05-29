2019/05/29 | 22:09

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ضبط 3 متهمين تلاعبوا بـ 200 طن من الرز التالف لبيعه داخل أسواق كركوك

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية، ليث الدليمي، الاربعاء (29 أيار2019)، أن اللجنة تعتزم فتح تحقيق بالخروقات التي كشف عنها مؤخرا بشأن عقد الايجار المبرم بين امانة بغداد والجهة المستثمرة لمول المنصور.

وقال الدليمي، في حديث خص به (

بغداد اليوم - بغداد

وجهت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقال عضو اللجنة، أمجد العقابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء عادل عب

بغداد اليوم- بغداد

أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مديرية شرطة البصرة، الأربعاء (29 أيار 2019) باسترداد قرابة 3 مليارات دينار من منتسبيها.

وذكر مكتب المفتش العام جمال الاسدي في بيان انه "أوصى مديرية شرطة البصرة باسترداد مبلغ (2,884,

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