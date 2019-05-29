عبد المهدي يختتم زيارته الى الدوحة ويعود الى بغداد

2019/05/29 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والوفد المرافق له الى العاصمة بغداد في قادماً من قطر في زيارة استمرت لساعات.وعقد عبدالمهدي وامير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اجتماعا في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة جرى خلاله بحث تطوير العلاقات بين البلدين وملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتطورات الاقليمية ودور البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمات.

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