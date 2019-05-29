2019/05/29 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تشير التوقعات الجوية الى تطور في موجة الحر بالعراق.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك ان طقس غد الخميس سيكون مشمساً وسماء صافية وهنالك فرصة ضعيفة لتكونات من السحب الرعدية في مناطق شمال شرق أربيل فقط”.وأضاف “تنشط رياح البوارح الشمالية الغربية في مدن الوسط والجنوب خصوصا […]

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