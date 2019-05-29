عبد المهدي يعود إلى بغداد مختتما زيارته لقطر

2019/05/29 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، عن اختتام رئيس الوزراء زيارته إلى قطر

وعودته إلى بغداد.

وذكر

المكتب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء

عادل عبد المهدي عاد الى ارض الوطن مختتما زيارته الى قطر”.

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