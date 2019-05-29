2019/05/29 | 22:24

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تعيين قادة جدد لعمليات ديالى وصلاح الدين ونينوى

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعيين قادة جدد لعمليات ديالى وصلاح

الدين ونينوى.

وقال المصدر في حديث صحفي، إنه "تم إعفاء قائد عمليات ديالى اللواء

الركن عبد المحسن حاتم وتعيين اللواء الركن غسان العزي بديلاً

له".وأضاف أنه "تم تعيين اللواء الركن عبدالمحسن حاتم قائد عمليات ديالى

السابق، قائداً لعمليات صلاح الدين بديلا لقائدها اللواء الركن

نومان الزوبعي". وأشار المصدر، إلى "تعيين قائد

عمليات صلاح الدين اللواء الركن نومان الزوبعي قائدا لعمليات نينوى

واحالة اللواء نجم الجبوري إلى التقاعد".

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