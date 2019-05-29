استشهاد امرأة وإصابة آخرين بقصف المسلحين لبلدات في ريف حماة الشمالي بالقذائف

2019/05/29 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر عسكري سوري إن امرأة استشهدت وأصيب آخرون نتيجة استهداف الفصائل المسلحة بالقذائف الصاروخية بلدتي قمحانة وسلحب ومدينة السقيلبية بريف حماة بالقذائف".وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الصواريخ التي أطلقتها الفصائل المسلحة على مدينتي سلحب والسقيلبية، تسببت بإصابة رجل وامرأة وإحداث دمار بممتلكات الأهالي والأراضي الزراعية في المدينتين.

انتهى.ص.هـ.ح.

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