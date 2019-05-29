أوراق اقتصادية

2019/05/29 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صالح ياسين الجبوري

المال عصب الحياة هذه العبارة قرأتها في إحدى المجلات، عندما كنت طالباً في الدراسة المتوسطة، وهذه العبارة كتبت تحت صورة لوزارة المالية،

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