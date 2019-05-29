الخارجية الأمريكية: تركيا ستواجه عواقب إذا مضت في صفقة صواريخ “إس 400”

2019/05/29 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تركيا ستواجه عواقب خطيرة، إذا استكملت صفقة صواريخ “إس 400” مع روسيا.وذكرت ذلك المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، اليوم الأربعاء 29 مايو / آيار، في تصريحات صحفية.وأعلن رئيس قسم الاتصالات في إدارة الرئيس التركي، فخر الدين ألطون، اليوم الأربعاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان،

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