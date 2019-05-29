2019/05/29 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ إحالة قائد عمليات نينوى للتقاعد وتعيين آخر بالمنصب

29/05/2019 22:15:00 PM |

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واع/ بغداد/متابعة

أحالة وزارة الدفاع، قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، الى التقاعد لبلوغه السن القانونية في خدمته بالمؤسسة العسكرية.

وكشف مصدر أمني في نينوى عن تعيين اللواء نومان الزوبعي قائدا لعمليات نينوى خلفا للجبوري.

كما تم تعيين قادة جدد لعمليات ديالى وصلاح الدين، وقد تم إعفاء قائد عمليات ديالى اللواء الركن عبد المحسن حاتم وتعيين اللواء الركن غسان العزي بديلاً له، فيما تم تعيين اللواء الركن عبدالمحسن حاتم قائد عمليات ديالى السابق، قائداً لعمليات صلاح الدين بديلا لقائدها اللواء الركن نومان الزوبعي.

ت/م.م

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