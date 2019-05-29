2019/05/29 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GinSHW9GpPE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تلكؤ الخدمات : ملف البطاقة التموينية يشكل حالة جدلية بين المواطن والمسؤول في وزارة التجارة) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تلكؤ الخدمات : ملف البطاقة التموينية يشكل حالة جدلية بين المواطن والمسؤول في وزارة التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).