ماي تهنئ بارزاني: بريطانيا تتطلع لتعزيز العلاقات مع كوردستان

2019/05/29 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، نيجيرفان بارزاني، بمناسبة انتخابه رئيساً لإقليم كوردستان.

وقالت ماي في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر "نهنىء نيجيرفان بارزاني على انتخابه رئيسا لإقليم كوردستان العراق.



وتتطلع المملكة المتحدة إلى تعزيز علاقتها مع شعب كوردستان".

يشار الى ان بريطانيا أعلنت دعمها لتسلم نيجيرفان بارزاني رئاسة اقليم كوردستان والذي تم امس بتصويت برلمان الاقليم.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في بيان، "يسرني انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كوردستان".

واضاف "ترتبط بريطانيا بعلاقات وثيقة مع كوردستان، وسوف تساند الرئيس بارزاني بينما يساعد في تعزيز الوحدة والمصالحة في كوردستان وفي العراق وعلى نطاق أوسع".

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