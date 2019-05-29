2019/05/29 | 22:40

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خبير أمني يعلن تغيير قادة عمليات 3 محافظات بينها نينوى ويكشف عن البدلاء

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يتبع.



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بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاربعاء، تفاصيل عملية "المخلب" شمال العراق، فيما أكدت أن عمليتها العسكرية تهدف لإزالة التهديد لأمن تركيا.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، خلال اجتماع عسكري، إن "عمل

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، القبض على ممول تنظيم داعش في الصحراء وعلى مسؤول الحسبة في القائم.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "وبعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك ن

بغداد اليوم _ البصرة

أطلقت السلطات الأمنية بمحافظة البصرة، اليوم الأربعاء، سراح الرائد علي شايع المالكي، الذي اعتقل المعمم الإيراني في احدى نقاط التفتيش، واتهمه بـ "تهريب الزئبق".

وقال سد شايع المالكي، شقيق الرائد علي، في حديث ل

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