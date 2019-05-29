نتائج الكرخ الثالثة للدراسة الابتدائية

2019/05/29 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية – كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التربية عن نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدور الاول للعام الدراسي 2018 – 2019 لمديرية تربية #الكرخ الثالثة على الرابط ادناه : https://drive.google.com/drive/folders/1U-HoRRNTmnFltPl0OxOF1N059LuI5i0t

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