قائد أميركي: القوات الأميركية ستحدد وجودها في المنطقة بناء على ما تحتاجه لحماية مصالحنا

2019/05/29 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس أركان الجيوش الأميركية، جوزيف دانفورد، إن واشنطن لن تتساهل بالرد على إيران.

وأكد دانفورد خلال مؤتمر لحلف شمال الأطلسي “الناتو” أن هدف الولايات المتحدة من الخطوات العسكرية التي اتخذتها في المنطقة هو أيصال رسالة للإيرانيين مفادها بعدم التساهل في الرد على أي هجوم إيراني، مبينا أن أي رد سيكون متناسباً مع حجم الاستفزاز الإيراني.

وأضاف دانفورد أن القوات الأميركية ستحدد وجودها في المنطقة بناء على ما تحتاجه لحماية مصالح واشنطن، كاشفاً عن وجود مباحثات مستمرة مع القادة العسكريين حول هذا الموضوع.

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