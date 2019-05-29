احمد الصدر يبعث رسالة مشفرة داخل عبارة لهيب الصيف قادم

2019/05/29 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب احمد الصدر، المقرب من زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر الكتل السياسية بتقديم تنازلات من اجل الوطن والشعب.

وقال الصدر في تغريدة له بموقع تويتر ان القرارات الكبرى في البلد تحتاج إلى اتفاقات على صعيد عالٍ، والفرصة مازالت سانحة.

واضاف ان الإرادة يجب توفرها ولا يمكن الاتفاق إلا من خلال تنازلات من أجل الوطن والشعب، لا تراهنوا على طرف واحد بالتنازل دون الآخرين، المواطن ناقم ولهيب الصيف قادم.

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