2019/05/29 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يبت بعد في تمديد إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما على الكهرباء التي يشتريها العراق من إيران.وكانت وزارة الخارجية قالت في 20 آذار إنها ستسمح للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران لتسعين يوميا أخرى دون فرض عقوبات،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الامريكية: بومبيو لم يبت في تمديد الإعفاء على واردات العراق من كهرباء إيران وكالة خطوة برس.

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