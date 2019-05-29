قائد شرطة النجف الجديد يصدر أول قراراته

2019/05/29 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألغى قائد شرطة النجف العميد محسن كامل داخل الجابري جميع العقوبات الإنضباطية الصادرة بحق المنتسبين التي تقع ضمن صلاحياته.

وذكر بيان لاعلام شرطة النجف، ان "هذا الإجراء جاء تيمننا بليلة القدر المباركة من جانب ومنح المنتسبين المخالفين فرصة أخرى لتصحيح أخطائهم السابقة وحثهم نحو تقديم المزيد من العطاء والالتزام من جانب اخر خدمة للمدينة المقدسة".وأشار البيان الى، ان "هذا اول قرار اتخذه قائد شرطة المحافظة بعد تسلمه مهام عمله أمس من خلفه اللواء علاء غريب".انتهى

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