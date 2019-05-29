2019/05/29 | 22:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدور الاول للعام الدراسي 2018 - 2019 لمديرية الكرخ الثالثة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الإبتدائي للكرخ الثالثة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
للإطلاع على النتائج..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الإبتدائي للكرخ الثالثة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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