2019/05/29 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدور الاول للعام الدراسي 2018 - 2019 لمديرية الكرخ الثالثة.

للإطلاع على النتائج..



أضغط هنــــــــــــــــا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الإبتدائي للكرخ الثالثة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الإبتدائي للكرخ الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).