2019/05/29 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يعد بقرب تشغيل مشروع سيستقطب نصف مليون عامل من ابناء المحافظة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يعد بقرب تشغيل مشروع سيستقطب نصف مليون عامل من ابناء المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).