انخفاض صادرات ايران النفطية بصورة حادة

2019/05/29 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

أعلنت مصادر نفطية، الاربعاء، عن انخفاض حاد في صادرات ايران

النفطية خلال شهر ايار الجاري الى اقل من 500 الف برميل يوميا، بعد تشديد الولايات

المتحدة لعقوباتها المفروضة على طهران.

وبحسب بيانات الناقلات ومصدران بقطاع النفط، فان “صادرات

إيران من الخام هبطت كثيرا في أيار الجاري، لتبلغ نحو 400 الف برميل يوميا منذ بداية

الشهر الحالي وهو ما يقل عن نصف وتيرة شهر نيسان الماضي”.

وقد أدى هبوط الصادرات إلى تقلص المعروض في السوق وتعزيز

الأسعار، فضلا عن الانخفاض الشديد في إيرادات إيران.

وتمثل قلة المعلومات حول معدل تدفق الشحنات الدقيق لايران،

مشكلة لأعضاء أوبك وحلفائها، الذين من المقرر أن يجتمعوا في حزيران لتحديد سياسة إنتاج

النفط.

وكانت الولايات المتحدة قد اعادت فرض عقوبات على إيران في

تشرين الثاني الماضي، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست

قوى عالمية.

وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، أنهت واشنطن هذا

الشهر إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني.

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