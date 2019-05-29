2019/05/29 | 22:55

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آفاق تنشر نتائج السادس الإبتدائي لمحافظة النجف الاشرف

أعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية

الدور الاول للعام الدراسي 2018 - 2019 لمحافظة النجف الاشرف.

للإطلاع على النتائج..





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